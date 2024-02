ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,93 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,93 EUR nach. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,89 EUR ein. Bei 5,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.640 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 10,23 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,45 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,67 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,225 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,16 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.03.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,955 EUR fest.

