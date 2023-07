ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittag kräftig

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,6 Prozent auf 8,72 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 8,72 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 446.817 Stück.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 14,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,11 Prozent.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,84 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

