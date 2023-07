ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 8,28 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 8,28 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.051 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 19,06 Prozent niedriger. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,20 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,84 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

