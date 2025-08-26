ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 8,06 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 8,05 EUR. Mit einem Wert von 8,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.577 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Abschläge von 44,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,860 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

