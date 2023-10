ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,01 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,01 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 5,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.350 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 10,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

