ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag tiefer

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,88 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,88 EUR abwärts. Bei 5,85 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.837 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 35,71 Prozent zulegen. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 30,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR im Vergleich zu 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,929 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus

Handel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus