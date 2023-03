ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag behauptet

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,88 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,94 EUR an. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 8,51 EUR. Bei 8,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 628.684 Stück.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,84 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,88 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie wenig bewegt: ProSiebenSat.1-Chef für gemeinsame Inhalte-Plattform aller deutschen Sender

P7S1-Aktie schwächer: ProSiebenSat.1-Spitze gewährt Berlusconis offenbar MFE Aufsichtsratssitze

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: Deutsche Bank senkt Kursziel für ProSiebenSat.1

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images