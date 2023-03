ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,80 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,51 EUR nach. Bei 8,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 95.433 Aktien.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,14 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,21 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umsetzen können.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie wenig bewegt: ProSiebenSat.1-Chef für gemeinsame Inhalte-Plattform aller deutschen Sender

P7S1-Aktie schwächer: ProSiebenSat.1-Spitze gewährt Berlusconis offenbar MFE Aufsichtsratssitze

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: Deutsche Bank senkt Kursziel für ProSiebenSat.1

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images