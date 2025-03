ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag tiefer

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,81 EUR nach.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 5,81 EUR abwärts. Bei 5,77 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 261.278 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,26 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,893 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

