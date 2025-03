ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 5,83 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,83 EUR ab. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,77 EUR nach. Bei 5,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 595.469 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 19.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,88 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit Abgaben von 22,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,893 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

