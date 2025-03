ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,83 EUR nach.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,83 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.374 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 19.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,88 Prozent. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,092 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,04 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,893 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

