ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag im Ausverkauf

Um 11:47 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 17,0 Prozent auf 8,10 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.145.878 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 11,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 25,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,32 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 09.05.2024.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

ProSiebenSat.1 Media-Aktie verliert: Investor PPF stockt wohl Beteiligung an ProSieben auf

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: ProSieben verhindert mit Ankündigung zu Bilanzvorlage Rauswurf aus dem MDAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG