ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag im Bärenmodus

Um 09:05 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 14,5 Prozent auf 8,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,95 EUR. Bisher wurden heute 377.046 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2022 bei 11,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,47 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 29,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 11.05.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

