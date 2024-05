ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 7,19 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,19 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 132.574 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,252 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,59 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

