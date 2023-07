ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 8,81 EUR nach.

Um 11:45 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,81 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 8,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.653 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit Abgaben von 26,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,84 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

