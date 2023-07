ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Freitagvormittag ein

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 8,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.903 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,84 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

