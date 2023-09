ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 6,16 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 6,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 440.446 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 66,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 0,39 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,90 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

