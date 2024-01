ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE haussiert am Montagnachmittag

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 6,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 6,28 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,28 EUR aus. Bei 6,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.022.120 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,23 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,20 EUR aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,35 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im SDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich