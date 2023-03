ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag im Aufwind

Um 11:45 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 9,26 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,27 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 302.494 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 12,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 23,71 Prozent niedriger. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,32 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.05.2023 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

