ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 10,91 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,02 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,98 EUR. Zuletzt wechselten 28.172 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 42,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,59 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 03.03.2022. Das EPS belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 0,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.453,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.492,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG