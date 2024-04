ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,30 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,30 EUR nach. Bei 7,30 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.798 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,71 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 33,10 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,51 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

