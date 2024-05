ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 7,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:01 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.538 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,10 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 26,97 Prozent Luft nach oben. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 46,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,252 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus