ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag schwächer

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,29 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,29 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,27 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.613 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,37 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 11,61 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,94 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

