ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 7,43 EUR. Bei 7,44 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 17.940 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,23 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 37,65 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Abschläge von 13,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in ProSiebenSat1 Media SE bedeutet

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

RTL-Aktie verliert: RTL startet mit Football-Übertragung