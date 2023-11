ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteuert sich am Nachmittag

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 5,73 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 5,73 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 321.249 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit Abgaben von 14,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,56 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

