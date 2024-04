ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 7,22 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 7,22 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,47 EUR. Bisher wurden heute 307.198 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 9,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 26,09 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,35 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,51 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

