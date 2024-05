Notierung im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag auf grünem Terrain

30.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 7,09 EUR.

Die Aktie legte um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 7,09 EUR zu. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,14 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.681 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 9,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,41 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,252 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,63 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus

