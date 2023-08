ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Mittag ins Minus

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,24 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.580 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 10,23 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 41,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 11,07 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,94 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

