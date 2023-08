ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,31 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 7,31 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.171 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 11,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

