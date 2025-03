ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,80 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 5,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,83 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,74 EUR. Bei 5,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 556.294 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 22,35 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

