ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag zu

31.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 7,35 EUR.

Um 15:49 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 7,35 EUR zu. Bei 7,41 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.753 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien. Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit Abgaben von 12,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,94 EUR an. Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in ProSiebenSat1 Media SE bedeutet MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren RTL-Aktie verliert: RTL startet mit Football-Übertragung

