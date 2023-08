ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag im Minus

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 7,24 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,24 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,22 EUR. Bei 7,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.349 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 41,22 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 12,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,94 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in ProSiebenSat1 Media SE bedeutet

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

RTL-Aktie verliert: RTL startet mit Football-Übertragung