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Prosor: Hisbollah ist 'Iran auf libanesischem Boden'

09.04.26 16:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Hisbollah als iranisches Instrument bezeichnet und Europa zu einer klareren Haltung aufgefordert. "Die Hisbollah wird aus Teheran gesteuert, bewaffnet und finanziert", sagte Prosor laut einer Mitteilung der israelischen Botschaft in Berlin. "Das Regime hält den Libanon faktisch in Geiselhaft, um seine Stellvertreterstruktur zu sichern."

Kritik an Libanons Regierung

Der Botschafter warf der libanesischen Regierung vor, ihre internationalen Verpflichtungen nicht erfüllt zu haben - insbesondere die UN-Resolution 1701 und die Entwaffnung der Hisbollah. Während von Deeskalation gesprochen werde, setze die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Zivilisten fort. "Diese Realität darf nicht ausgeblendet werden."

Die UN-Resolution 1701 wurde vom Sicherheitsrat im August 2006 nach dem Libanonkrieg zwischen Israel und der Hisbollah verabschiedet. Sie fordert unter anderem die Entwaffnung aller bewaffneten Gruppen im Libanon und den Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses.

Appell an Europa

Mit Blick auf Europa mahnte Prosor: "Wer Israel unter Druck setzt, während Iran die Hisbollah weiter lenkt, handelt nicht neutral - sondern stärkt Teheran." Israel werde die Sicherheit seiner Bürger nicht delegieren./sik/DP/men