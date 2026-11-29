Prospect Prediction Markets gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Prospect Prediction Markets hat am 27.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Prospect Prediction Markets vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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