Prospect Prediction Markets zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Prospect Prediction Markets stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Prospect Prediction Markets vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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