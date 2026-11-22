ProStar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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ProStar hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Umsatzseitig wurden 0,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProStar 0,3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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