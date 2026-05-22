Prostarm Info Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prostarm Info Systems hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 820,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,86 INR beziffert. Im Vorjahr waren 6,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,86 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net