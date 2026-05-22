DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Prostarm Info Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

24.05.26 06:35 Uhr

Prostarm Info Systems hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 820,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,86 INR beziffert. Im Vorjahr waren 6,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,86 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Prostarm Info Systems Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen