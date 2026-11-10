Prostarm Info Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

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Prostarm Info Systems gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,20 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prostarm Info Systems 659,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net