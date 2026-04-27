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Prosus-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
40,77 EUR 0,48 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
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2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Prosus veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,00 EUR, was einem Anstieg von 33,35 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 40,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.74,00 EUR82,0417.04.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR82,0417.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Prosus N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Prosus N.V.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Prosus BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Prosus BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Prosus OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Prosus BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Prosus BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Prosus OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

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