Prosus-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Prosus veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,00 EUR, was einem Anstieg von 33,35 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 40,65 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|74,00 EUR
|82,04
|17.04.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|82,04
|17.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Prosus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Prosus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent