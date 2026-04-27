Prosus-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Prosus veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,00 EUR, was einem Anstieg von 33,35 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 40,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 74,00 EUR 82,04 17.04.2026 Deutsche Bank AG 74,00 EUR 82,04 17.04.2026

Redaktion finanzen.net