Prosus verkauft russische Kleinanzeigen-Webseite

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Holding Prosus trennt sich im Zuge des Ukraine-Krieges von seiner russischen Kleinanzeigen-Webseite Avito. Das Geschäft werde für umgerechnet 2,4 Milliarden US-Dollar (knapp 2,5 Mrd Euro) an Gesellschaften des russischen Geschäftsmanns Ivan Tavrin verkauft, teilte das Unternehmen am Freitag in Amsterdam mit. Avito sei Stand Ende März mit rund 1,38 Milliarden Dollar bewertet gewesen. Prosus hatte das Geschäft nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühjahr zur Disposition gestellt./nas

