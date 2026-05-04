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Prosus verringert Beteiligung an Delivery Hero weiter - Aspex kauft fünf Prozent

11.05.26 09:31 Uhr
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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Großaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDAX gelisteten deutschen Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex Management verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Dies entspreche eine Beteiligung von rund fünf Prozent. Für die Aktie von Delivery Hero ging es im frühen Handel zuletzt um gut 5 Prozent auf 21,02 Euro nach oben.

Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 22 Euro je Anteilsschein, zehn Prozent mehr als beim vergangenen Verkauf von viereinhalb Prozent an den US-Fahrdienstleister Uber Mitte April. Zudem liegt er gut zehn Prozent über dem Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am Freitag. Insgesamt fließen Prosus durch die Veräußerung rund 335 Millionen Euro zu.

Durch das Geschäft steigt der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf rund 14 Prozent, während die Beteiligung von Prosus auf etwa 17 Prozent sinkt.

Großaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) zu erhalten./err/mne/mis

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