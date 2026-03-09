Protagenic Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Protagenic Therapeutics äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,360 USD je Aktie erzielt worden.
