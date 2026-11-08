Protagenic Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Protagenic Therapeutics präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Protagenic Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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