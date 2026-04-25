Protector Forsikring Asa Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.07.26 06:35 Uhr

Protector Forsikring Asa Un hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Protector Forsikring Asa Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 413,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 355,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net