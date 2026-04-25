Protector Forsikring Asa Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Protector Forsikring Asa Un hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Protector Forsikring Asa Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 413,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 355,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Protector Forsikring Asa Un
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Protector Forsikring Asa Un
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Protector Forsikring Asa Un Aktie News
Protector Forsikring Asa Un Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Protector Forsikring Asa Un nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.