Protest am Flughafen vor Netanjahus Abreise in die USA

TEL AVIV (dpa-AFX) - Am Vorabend der Abreise von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Washington haben Hunderte Israelis vor dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten den Premier auf, die Reise nicht anzutreten, bevor er ein Abkommen zur Freilassung von 120 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas unterschrieben hat, berichtete das Nachrichtenportal "haaretz.com".

Unter den Demonstranten waren auch Angehörige der Entführten. Der Neffe eines Mannes, den Terroristen der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres in den Gazastreifen verschleppt hatten, sagte: "Die meisten Bürger wissen, dass Netanjahu nur auf der Grundlage seiner persönlichen Interessen entscheidet." Die meisten Bürger würden sehen, dass er die Geiseln im Stich lasse und die indirekten Gespräche zu ihrer Freilassung sabotiere.

Netanjahu regiert in einer Koalition mit ultra-religiösen und rechtsextremen Parteien, die Zugeständnisse an die Hamas ablehnen und mit der Sprengung des Regierungsbündnisses drohen. Bei vorgezogenen Neuwahlen hätte der Premier laut Umfragen keine guten Karten.

Netanjahu soll den Plänen zufolge am Montag nach Washington aufbrechen. Am Dienstag will er US-Präsident Joe Biden treffen, am Mittwoch eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses halten./gm/DP/zb