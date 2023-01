Protest gegen Uber: Taxifahrer blockieren Hotelviertel in Cancún

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt über 15.100 Punkten -- US-Börsen schließt im Plus -- Hedgefonds Elliott investiert Milliarden in Salesforce -- Tesla-Chef Elon Musk vor Gericht -- Deutsche Post, Uniper, Symrise im Fokus

Microsoft baut Engagement bei OpenAI kräftig aus. Ford will laut IG Metall in Köln bis zu 3.200 Stellen abbauen. secunet Security leidet unter Wachstum und Abschreibungen. Tankstellenbetreiber Aral arbeitet mit Daimler Truck zusammen und eröffnet Ladekorridor für Elektro-Lkw. WACKER CHEMIE erreicht operatives Gewinnziel 2022 knapp. RWE will Schadenersatzforderungen an Aktivisten von Lützerath stellen.