Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert im festgefahrenen Tarifkonflikt im Handel am Dienstag zu einer Demonstration in Stuttgart. Hintergrund sind die laufenden Tarifrunden im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg, wie die Gewerkschaft mitteilte.

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Zwar hätten die Arbeitgeber erste Angebote vorgelegt, diese würden jedoch "nicht einmal die zu erwartenden Preissteigerungsraten ausgleichen". Mit der Demonstration und einer anschließenden Kundgebung machen die Beschäftigten laut Verdi deutlich, dass sie sich mit weiteren Verzögerungen und unzureichenden Angeboten nicht hinhalten lassen.

Hunderttausende Menschen sind in Baden-Württemberg im Handel beschäftigt. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 300 Euro. Im Groß- und Außenhandel sollen die Löhne und Gehälter um 7 Prozent steigen, mindestens aber um 250 Euro. Außerdem sollen die Arbeitgeber in beiden Bereichen die Ausbildungsvergütungen um 150 Euro anheben. Die dritte Verhandlungsrunde im Einzelhandel ist für den 8. Juli anberaumt, die nächsten Verhandlungen im Groß- und Außenhandel sind für den 26. Juni geplant./caz/DP/he