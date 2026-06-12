DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -1,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin55.428 -0,4%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Rheinmetall im Fokus: Sorgen um deutsch-französisches Panzerprojekt Rheinmetall im Fokus: Sorgen um deutsch-französisches Panzerprojekt
Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel

14.06.26 17:15 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert im festgefahrenen Tarifkonflikt im Handel am Dienstag zu einer Demonstration in Stuttgart. Hintergrund sind die laufenden Tarifrunden im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Zwar hätten die Arbeitgeber erste Angebote vorgelegt, diese würden jedoch "nicht einmal die zu erwartenden Preissteigerungsraten ausgleichen". Mit der Demonstration und einer anschließenden Kundgebung machen die Beschäftigten laut Verdi deutlich, dass sie sich mit weiteren Verzögerungen und unzureichenden Angeboten nicht hinhalten lassen.

Hunderttausende Menschen sind in Baden-Württemberg im Handel beschäftigt. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 300 Euro. Im Groß- und Außenhandel sollen die Löhne und Gehälter um 7 Prozent steigen, mindestens aber um 250 Euro. Außerdem sollen die Arbeitgeber in beiden Bereichen die Ausbildungsvergütungen um 150 Euro anheben. Die dritte Verhandlungsrunde im Einzelhandel ist für den 8. Juli anberaumt, die nächsten Verhandlungen im Groß- und Außenhandel sind für den 26. Juni geplant./caz/DP/he