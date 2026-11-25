BERLIN (dpa-AFX) - Der Prozess gegen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut befindet sich auf der Zielgeraden. Die Befragung von Zeugen zu dem Fall hat das Landgericht Berlin abgeschlossen. Nun geht es noch um Dokumente, die sich die Beteiligten im sogenannten Selbstleseverfahren - also nicht in der öffentlichen Verhandlung - anschauen.

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Am 10. Dezember sollen dann die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten werden. Ein Urteil ist für den 17. Dezember - und damit einen Tag früher als zuletzt angekündigt - geplant, wie der Vorsitzende Richter Pit Becker bekanntgab.

Die Anklage wirft Scheuer und dem mitangeklagten früheren Verkehrs-Staatssekretär Gerhard Schulz vor, vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin geht davon aus, dass sie "bewusst wahrheitswidrig" und "entgegen ihrer tatsächlichen Erinnerung" angegeben haben, sie könnten sich nicht erinnern an ein "Verschiebungsangebot" bei einem Gespräch im November 2018.

Konkret sollen die Maut-Betreiber angeboten haben, mit einer Entscheidung zu den Verträgen abzuwarten, bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) über die Klage gegen die Maut geurteilt hat.

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Scheuer und Schulz bestreiten die Vorwürfe. So hatte Scheuer vor Gericht gesagt: "An ein Verschiebungsangebot habe ich keine Erinnerung." Die Aussagen der beiden gleichen denen vor dem Untersuchungsausschuss, der im Dezember 2019 seine Arbeit aufgenommen hatte und diese im Sommer 2021 beendete.

Die in Deutschland geplante Pkw-Maut war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden. Zentraler Knackpunkt war, dass nur Fahrer aus dem Inland für die Maut voll bei der Kfz-Steuer entlastet werden sollten. Scheuer war damals Verkehrsminister. Ihm wurde vorgeworfen, Verträge Ende 2018 geschlossen zu haben, bevor Rechtssicherheit bestand. In der Folge des EuGH-Urteils entstand ein Millionenschaden für den Steuerzahler./mvk/DP/zb