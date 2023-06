Prozess gegen Trump in Dokumenten-Affäre soll am 14. August beginnen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um seinen Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten soll am 14. August beginnen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Verfügung der zuständigen Richterin Aileen Cannon hervor. Beobachter gehen aber davon aus, dass sich der Prozessbeginn in dem rechtlich hochkomplexen Fall verzögern könnte.

Dem 77-Jährigen, der sich bei den Präsidentschaftswahlen 2024 um die Kandidatur der Republikaner bewirbt, werden die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen sowie eine Verschwörung zur Behinderung der Justiz vorgeworfen.

Trump war am Dienstag vergangene Woche zum ersten Mal vor Gericht erschienen, wo ihm die Vorwürfe offiziell eröffnet wurden. Er plädierte auf "nicht schuldig".

Die Bundespolizei FBI hatte im August Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort zahlreiche Verschlusssachen aus seiner Amtszeit beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe./trö/DP/zb