Prozess im Blick

Wird bei Milka gemogelt? Die Schokoladentafel kostet mehr, wiegt aber weniger.

Nach einer ersten Einschätzung des Gerichts könnte es sich bei der neuen Milka -Tafel um eine Mogelpackung handeln. "Der Verbraucher erkennt keinen Unterschied", sagte der Vorsitzende Richter zu Verhandlungsbeginn am Landgericht Bremen. Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert.

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Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass Kunden in die Irre geführt werden und klagt wegen unlauteren Wettbewerbs. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen wehrt sich dagegen: Die neue Grammangabe stehe auf der Vorder- und Rückseite der Schokoladentafel.

Das Gericht will seine Entscheidung am 13. Mai verkünden.

Die Mondelez-Aktie notiert am Mittwoch im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 56,20 US-Dollar.

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BREMEN (dpa-AFX)