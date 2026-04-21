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Mondelez: Streit um Milka-Schokolade landet vor Gericht - Aktie wenig bewegt

22.04.26 13:53 Uhr
NASDAQ-Titel Mondelez im Fokus: Milka-Tafel könnte laut gericht Mogelpackung sein - Aktie kaum verändert | finanzen.net

Wird bei Milka gemogelt? Die Schokoladentafel kostet mehr, wiegt aber weniger.

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Nach einer ersten Einschätzung des Gerichts könnte es sich bei der neuen Milka-Tafel um eine Mogelpackung handeln. "Der Verbraucher erkennt keinen Unterschied", sagte der Vorsitzende Richter zu Verhandlungsbeginn am Landgericht Bremen. Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert.

Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass Kunden in die Irre geführt werden und klagt wegen unlauteren Wettbewerbs. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen wehrt sich dagegen: Die neue Grammangabe stehe auf der Vorder- und Rückseite der Schokoladentafel.

Das Gericht will seine Entscheidung am 13. Mai verkünden.

Die Mondelez-Aktie notiert am Mittwoch im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 56,20 US-Dollar.

/miu/DP/stk

BREMEN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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